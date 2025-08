Adolescentes em moto ficam feridos após colisão com carro em Altamira (PA) O menor que estava conduzindo a motocicleta não tinha habilitação Cidade Alerta Pará|Do R7 06/08/2025 - 20h52 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h52 ) twitter

Dois adolescentes em uma moto ficaram feridos após colidirem com um carro no bairro Mutirão, em Altamira (PA). O menor que estava conduzindo a motocicleta não tinha habilitação. O motorista do carro prestou socorro aos jovens, que foram levados a hospitais, um deles com fratura exposta.