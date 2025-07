Animais silvestres são resgatados em ônibus na BR-316 As espécies, incluindo jacareranas e tartarugas, estavam em condições de maus-tratos Cidade Alerta Pará|Do R7 18/07/2025 - 19h23 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h23 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal resgatou animais silvestres transportados ilegalmente em um ônibus na BR-316, próximo a Castanhal (PA). As espécies, incluindo jacareranas e tartarugas, estavam em condições de maus-tratos. Os animais foram levados para tratamento no hospital veterinário do Instituto Federal do Pará. A responsável pelo transporte foi encaminhada à delegacia e responderá por maus tratos.