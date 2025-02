Aterro de obra derruba muro de casa na Gentil e trabalhadores hostilizam equipe da Record Obra tem causado transtornos e quase atingiu moradora com desabamento Cidade Alerta Pará|Do R7 13/02/2025 - 14h21 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma obra no Canal da Gentil, no Pará, tem causado transtornos para moradores de uma vila de casas, e o peso do aterro chegou a derrubar o muro de uma residência, quase atingindo uma mulher.

A equipe da Record foi ao local após um pedido da comunidade, mas encontrou resistência dos trabalhadores da obra, que tentaram impedir as filmagens de forma hostil, empurrando o cinegrafista, puxando cabos da câmera e obstruindo as gravações com as mãos.