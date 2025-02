Atualização sobre o caso Yasmin: família busca respostas para a morte da jovem Yasmin Fontes desapareceu em 2021 e sua mãe segue em busca de justiça, após corpo ser encontrado Cidade Alerta Pará|Do R7 11/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atualização sobre o caso Yasmin: a família da jovem, que faria 25 anos neste ano, ainda busca respostas sobre sua morte.

Yasmin Fontes, estudante de medicina veterinária de 21 anos, desapareceu durante um passeio de barco, no dia 12 de dezembro de 2021, no Pará. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, mas as circunstâncias de sua morte permanecem misteriosas. Em entrevista ao programa Cidade Alerta, sua mãe afirmou que segue firme na busca por justiça.