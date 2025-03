Bairro do Umarizal sofre com onda de assaltos frequentes e falta de segurança, no Pará Moradores relatam crimes diários e pedem mais iluminação e patrulhamento policial na região

Cidade Alerta Pará|Do R7 13/03/2025 - 13h33

