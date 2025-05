Bandido que roubou joalheria é preso em Santarém (PA) Identificado como Rangel, o suspeito causou um prejuízo de R$ 60 mil ao estabelecimento Cidade Alerta Pará|Do R7 12/05/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h25 ) twitter

A polícia prendeu os criminosos envolvidos no roubo de uma joalheria no centro comercial de Santarém (PA), que resultou em um prejuízo de mais de R$ 60 mil. O principal suspeito, Rangel, foi capturado no bairro Maracanã, com um saldo de R$ 2.350, comprovado por PIXs. Além dele, a polícia prendeu também uma jovem ligada ao tráfico de drogas com quem o suspeito teria negociado as joias roubadas.