Bebês morrem carbonizados em incêndio após mães saírem para bar As genitoras foram presas por abandono de incapaz; caso aconteceu na cidade de Redenção (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 27/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois bebês, de 2 e 1 ano, morreram carbonizados em um incêndio enquanto dormiam em uma kitnet na cidade de Redenção (PA). As crianças foram deixadas em casa, sob cuidados de um menino de 10 anos, enquanto as mães saíram para um bar. O incêndio teria começado por um curto-circuito em um ventilador. As mães foram presas por abandono de incapaz.