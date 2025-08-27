Bebês morrem carbonizados em incêndio após mães saírem para bar
As genitoras foram presas por abandono de incapaz; caso aconteceu na cidade de Redenção (PA)
Dois bebês, de 2 e 1 ano, morreram carbonizados em um incêndio enquanto dormiam em uma kitnet na cidade de Redenção (PA). As crianças foram deixadas em casa, sob cuidados de um menino de 10 anos, enquanto as mães saíram para um bar. O incêndio teria começado por um curto-circuito em um ventilador. As mães foram presas por abandono de incapaz.