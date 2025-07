Cabo da PM é morto a tiros enquanto tomava café com a família na Alça Viária Os criminosos, que não deram chance de defesa ao agente, identificado como cabo Helder, dispararam 11 vezes Cidade Alerta Pará|Do R7 23/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h37 ) twitter

Um policial militar foi assassinado a tiros enquanto tomava café com a família na Alça Viária do Pará. Os criminosos, que não deram chance de defesa ao agente, identificado como cabo Helder, dispararam 11 vezes e ainda fugiram com a arma do policial. A polícia investiga o caso e o 13º Batalhão de Tucuruí (PA) está dando apoio à família do cabo.