Caminhoneiro é preso com 130 kg de skunk na Rodovia Transamazônica O entorpecente, vindo de Manaus (AM) e com destino a Belo Horizonte (MG), seria entregue a um receptador ainda não identificado

Cidade Alerta Pará|Do R7 08/07/2025 - 19h53 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h53 ) twitter

