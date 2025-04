Carro fica preso em buraco causado pela chuva em Belém Após a chegada da equipe da Record no local, no bairro do Marco, uma empresa terceirizada foi acionada pela prefeitura para fazer a sinalização correta da cratera

Cidade Alerta Pará|Do R7 11/04/2025 - 19h33 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h33 )

