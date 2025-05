Casal é preso acusado de mandar matar amante em Brasil Novo (PA) Suspeitos teriam contratado um atirador para executar Mônica Carvalho em abril deste ano Cidade Alerta Pará|Do R7 09/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso suspeito de matar uma mulher em Brasil Novo (PA). Miriam Meire e Cléber Oliveira são acusados de matar Mônica Carvalho em abril deste ano. De acordo com as investigações, Miriam teria descoberto que seu marido, Cléber, estava em um relacionamento extraconjugal com a vítima. Os dois, então, contrataram um atirador para executar Mônica.