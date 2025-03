Cemitério do Tapanã enfrenta abandono e revolta visitantes no Pará Mato alto e falta de manutenção dificultam visitas, e famílias precisam arcar com limpeza do local

