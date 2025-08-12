Chacina de garimpeiros: policiais são presos suspeitos de envolvimento no crime
Sete pessoas foram detidas, entre elas cinco policiais militares, um garimpeiro e um guarda municipal
A polícia prendeu sete pessoas suspeitas de envolvimento na chacina que resultou na morte de oito garimpeiros na divisa do Pará com o Amapá. Os detidos são cinco policiais militares, um garimpeiro e um guarda municipal. As investigações continuam para esclarecer se o crime foi encomendado por terceiros e determinar a motivação.