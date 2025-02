Chuvas do inverno amazônico causam caos nas estradas do Pará Buracos, pontes quebradas e lama complicam viagens, com riscos de acidentes e atolamentos Cidade Alerta Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h21 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h21 ) twitter

Motoristas enfrentam grandes desafios nas estradas do estado do Pará, devido às fortes chuvas do inverno amazônico. A situação é crítica em várias regiões, como Medicilândia e Itaituba, onde buracos, erosões, pontes quebradas e lama dificultam as viagens, com veículos atolados e longas filas.

Em Tomé-Açu, uma ponte cedeu, exigindo desvios, e em Concórdia do Pará, outra ponte desabou parcialmente. Os motoristas enfrentam riscos constantes de atolamento e acidentes, exigindo paciência e cuidado.

A sensação de impotência é generalizada, já que as condições das estradas são intrafegáveis e precárias.