CLÍNICA DE ABORTOS: médico com registro cassado é preso, em Belém (PA) Polícia descobriu local com condições precárias e apreendeu material ilegal durante a operação Cidade Alerta Pará|Do R7 19/03/2025 - 11h21 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h22 )

Um médico de 68 anos, com registro cassado há mais de uma década, foi preso em flagrante em uma clínica clandestina de abortos em Belém, no Pará. A investigação, que durou dois meses, revelou condições precárias e práticas ilegais no local.

A operação expôs uma estrutura criminosa familiar e a cobrança de valores altos pelos procedimentos.

Além disso, conteúdos de pornografia infantil foram encontrados nos aparelhos do suspeito.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar possíveis crimes adicionais.