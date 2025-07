Cobra de três metros é encontrada morta no bairro do Marco, em Belém Os moradores da região acreditam que o animal foi atraído por um cachorro e acabou sendo atropelado por um carro Cidade Alerta Pará|Do R7 07/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h36 ) twitter

Uma cobra de mais de 3 metros foi encontrada morta na Rua da Horta, no bairro do Marco, em Belém (PA). Os moradores da região acreditam que o animal foi atraído por um cachorro e acabou sendo atropelado por um carro. A comunidade agora busca orientação das autoridades sobre como proceder com o corpo do animal.