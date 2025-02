Coleta de lixo é suspensa em Belém após agressão a trabalhadores no Aurá Trabalhadores da empresa Ciclus Amazônia foram agredidos e feitos reféns durante ataque no lixão Cidade Alerta Pará|Do R7 27/02/2025 - 14h15 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A coleta de lixo foi suspensa em Belém, no Pará, após a agressão de trabalhadores no lixão do Aurá. Vinte e dois colaboradores foram agredidos e feitos reféns, com seus pertences sendo furtados durante o ataque.

A situação gerou grande preocupação, afetando o serviço essencial de coleta na cidade. A Polícia Civil investiga o caso, que envolveu a empresa Ciclus Amazônia, localizada no Bairro Águas Lindas