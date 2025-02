Colombiano preso em Belém com 200 kg de drogas atuava na distribuição Polícia capturou o estrangeiro após investigação e apreendeu maconha escondida Cidade Alerta Pará|Do R7 20/02/2025 - 13h14 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma atualização sobre o caso do estrangeiro preso com drogas revela que o colombiano detido em Belém (PA) transportava quase 200 kg de entorpecentes para distribuição na região.

Ele veio de Manaus (AM) e tentou disfarçar a carga ilícita com café, mas acabou interceptado com cerca de 180 tabletes de maconha.