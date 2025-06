Comerciante é baleado durante assalto em lotérica de Breu Branco (PA) A vítima, que estava com uma grande quantia de dinheiro, tentou reagir, mas acabou sendo ferida Cidade Alerta Pará|Do R7 16/06/2025 - 19h28 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h28 ) twitter

Um assalto a uma lotérica em Breu Branco (PA) deixou uma pessoa ferida. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos foi um comerciante que estava com uma grande quantia de dinheiro. Ele foi abordado ao sair do estabelecimento, tentou reagir, mas acabou baleado. Os suspeitos, que conseguiram fugir com o valor, estão sendo procurados pela polícia.