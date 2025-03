Conselho de Medicina apura caso de médico preso por clínica clandestina e pornografia infantil Polícia encontrou material comprometedor no celular do suspeito e clínica passa por perícia Cidade Alerta Pará|Do R7 20/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h57 ) twitter

Novas atualizações sobre o médico que foi preso em flagrante, por operar uma clínica clandestina de aborto no bairro da Marambaia, no Pará: a Polícia Civil encontrou conversas comprometedoras e material de pornografia infantil no celular do suspeito. Agora, ele é investigado por exercício ilegal da medicina, prática de aborto e posse de conteúdo ilegal.

O Conselho Regional de Medicina acompanha o caso, enquanto a clínica, que funcionava há cinco anos, passa por perícia para apurar a extensão das irregularidades.