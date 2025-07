Corpo de homem é encontrado em cova rasa em Cumaru do Norte O principal suspeito do crime foi identificado e responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver Cidade Alerta Pará|Do R7 18/07/2025 - 19h20 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de um homem, identificado como Jurandir Pereira, foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma cova rasa na região do garimpo Santillo, em Cumaru do Norte (PA). A polícia apontou como motivação do crime um desentendimento por causa do empréstimo de uma motocicleta. O principal suspeito foi rapidamente detido e responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.