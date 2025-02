Corpo é encontrado amarrado no Canal do Galo (PA) A polícia segue investigando o caso Cidade Alerta Pará|Do R7 23/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h55 ) twitter

Foi encontrado, no Canal do Galo (PA), o corpo de um homem que, de acordo com os peritos, apresentava diversos sinais de violência e ferimentos na cabeça. Ele estava amarrado quando foi descoberto pelos trabalhadores do local, que se surpreenderam com o corpo boiando.

A Polícia Militar isolou a área e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que acredita que o homem não tenha sido morto no local, mas apenas deixado lá.