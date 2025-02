Covardia: idoso é ameaçado e agredido em restaurante Confusão começou após cobrança de pagamento de diária de trabalho na Ilha de Cotijuba (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 26/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h25 ) twitter

Em um restaurante na ilha de Cotijuba, no Pará, um idoso de 65 anos foi ameaçado e agredido por quatro homens, que tentaram atacá-lo com cadeiras e pedaços de madeira.

O conflito teve início quando o idoso, que trabalha nos restaurantes da ilha, cobrou o pagamento de uma diária de trabalho de um dono de estabelecimento. A cena foi registrada por clientes que estavam no local no momento da confusão. As imagens mostram a tensão do ocorrido, que acabou sem ferimentos graves, mas gerou grande repercussão.