Criminoso furta TV de lavanderia em posto de combustível

Um criminoso foi flagrado furtando uma televisão de uma lavanderia localizada em um complexo de posto de combustível. O incidente, que ocorreu no início do mês, no conjunto Maguari, no Pará, foi o primeiro em anos de funcionamento do estabelecimento.

O ladrão, disfarçado com uma “bag” de aplicativo de entrega, conseguiu arrancar a TV da parede, causando um grande prejuízo à proprietária.

Em virtude de outras tentativas anteriores de furto, a equipe de segurança e a polícia militar têm agido rapidamente para proteger o local.