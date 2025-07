Dois condenados pela Justiça são capturados no bairro do Guamá, em Belém Os criminosos foram identificados como Jefferson Gaia, de 36 anos, e Anderson do Monte, de 45 anos Cidade Alerta Pará|Do R7 24/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h37 ) twitter

Dois condenados pela Justiça foram presos durante a Operação ‘Acerto de Contas’, da Polícia Civil, no bairro do Guamá, em Belém (PA). Jefferson Gaia, de 36 anos, e Anderson do Monte, de 45 anos, possuíam mandados de prisão em aberto por roubo qualificado, com uso de arma de fogo. Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi detido.