Dois garimpeiros morrem soterrados após deslizamento de terra em Jacareacanga (PA) As vítimas foram identificadas como José de Paiva, de 52 anos, e Jefferson Aniceto, de 23 anos Cidade Alerta Pará|Do R7 30/05/2025 - 20h21 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h21 )

Dois garimpeiros morreram soterrados em Jacareacanga (PA) após um deslizamento de terra na região de Baião do Edu. As vítimas foram identificadas como José de Paiva, de 52 anos, e Jefferson Aniceto, de 23 anos. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente, destacando os riscos do garimpo ilegal e a falta de equipamentos de segurança.