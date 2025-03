Dois suspeitos morrem em confrontos com a polícia Ocorrências aconteceram em Águas Lindas e Parque Verde, no Pará, com suspeitos reagindo a abordagens da ROTAM

