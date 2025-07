Duas mulheres morrem em acidente entre carro e moto na PA-427 A condutora da moto, Adriana, morreu no local, e a garupa, Roselaine, faleceu no hospital Cidade Alerta Pará|Do R7 14/07/2025 - 20h41 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h41 ) twitter

Duas mulheres morreram após a moto em que estavam colidir com um carro na PA-427, em Alenquer (PA). Segundo testemunhas, a condutora, Adriana, de 42 anos, entrou na contramão para fazer uma ultrapassagem e acabou batendo no carro que vinha no sentido contrário. Adriana morreu no local e a garupa, Roselaine, faleceu no hospital.