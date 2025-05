Dupla de assaltantes rende funcionários e limpa caixa de loja de confecção Câmeras de segurança registraram o crime, que durou mais de seis minutos Cidade Alerta Pará|Do R7 22/05/2025 - 18h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma loja de confecção foi assaltada por uma dupla de criminosos que se passaram por clientes. Eles renderam os funcionários e levaram toda a renda do caixa. As câmeras de segurança registraram o crime, que durou mais de seis minutos. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os suspeitos ainda não foram presos.