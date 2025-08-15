Dupla de motociclistas faz arrastão e assalta cinco pessoas
A polícia foi acionada e conseguiu localizar um dos criminosos no bairro da Cremação
Cinco pessoas foram vítimas de um arrastão realizado por dois motociclistas no bairro de Fátima, em Belém (PA). A polícia foi acionada e conseguiu localizar um dos assaltantes, identificado como Carlos, no bairro da Cremação. Com ele, foram encontrados parte dos objetos roubados e um simulacro. Ele negou envolvimento e alegou ter encontrado os itens na rua. O segundo suspeito permanece foragido.