Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dupla de motociclistas faz arrastão e assalta cinco pessoas

A polícia foi acionada e conseguiu localizar um dos criminosos no bairro da Cremação

Cidade Alerta Pará|Do R7

Cinco pessoas foram vítimas de um arrastão realizado por dois motociclistas no bairro de Fátima, em Belém (PA). A polícia foi acionada e conseguiu localizar um dos assaltantes, identificado como Carlos, no bairro da Cremação. Com ele, foram encontrados parte dos objetos roubados e um simulacro. Ele negou envolvimento e alegou ter encontrado os itens na rua. O segundo suspeito permanece foragido.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.