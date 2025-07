Estudantes mortos em acidente são velados no campus da UFPA em Belém Os corpos de Welfesom Alves, Leandro Dias e Ana Letícia Cordeiro foram recebidos com homenagens Cidade Alerta Pará|Do R7 18/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h16 ) twitter

Aconteceu hoje (18) o velório dos estudantes da UFPA, vítimas de um acidente na BR-153, no campus da universidade em Belém (PA). Os corpos de Welfesom Alves, Leandro Dias e Ana Letícia Cordeiro foram recebidos com homenagens. O reitor Gilmar Pereira destacou a união e o apoio da comunidade acadêmica. O motorista do ônibus também foi homenageado em Altamira (PA). A UFPA está prestando assistência às famílias das vítimas e aos feridos.