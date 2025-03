Ex-estagiária é acusada de aplicar golpes milionários em órgãos públicos e no exterior Cláudia, conhecida como ‘Cláudia Milhas’, teria enganado mais de cem vítimas com falsas promessas Cidade Alerta Pará|Do R7 25/03/2025 - 14h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h18 ) twitter

Uma ex-estagiária está no centro de uma investigação, por aplicar golpes milionários em órgãos públicos e até no exterior. Aos 25 anos, Cláudia, conhecida como ‘Cláudia Milhas’, conquistou a confiança de colegas e amigos ao vender pacotes de viagens e prometer investimentos de alto retorno.

No entanto, vítimas relatam perdas superiores a cem mil reais e o número de prejudicados já ultrapassa cem pessoas. Enquanto a polícia apura os detalhes do esquema, a acusada nega as acusações e atribui os problemas a bloqueios bancários.

O caso segue em investigação e novas revelações podem surgir nos próximos dias.