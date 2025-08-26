Logo R7.com
Família afirma que empresa não forneceu EPI para trabalhador que morreu eletrocutado

O acidente aconteceu enquanto a vítima, Davidson Fonseca, de 27 anos, realizava um serviço de pintura em Belém (PA)

Cidade Alerta Pará|Do R7

A RECORD conversou com a família do trabalhador de 27 anos que morreu após sofrer uma descarga elétrica em Belém (PA). O acidente aconteceu enquanto Davidson Fonseca realizava um serviço de pintura. Segundo a família, a empresa que o contratou não forneceu equipamentos de proteção individual (EPI). O irmão dele, Fabrício, relatou que os familiares estão revoltados e pedem justiça.

