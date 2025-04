Família é mantida refém e obrigada enviar PIX para bandidos Caso aconteceu em Altamira, no Pará Cidade Alerta Pará|Do R7 09/04/2025 - 18h55 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h55 ) twitter

Uma família teve a casa invadida e foi mantida refém por quatro homens armados em Altamira (PA).

O crime ocorreu em uma área rural e as vítimas foram obrigadas a fazer transferências bancárias via PIX para os criminosos. Além do dinheiro, os bandidos também roubaram diversos pertences da família, incluindo um carro. Segundo as vítimas, os bandidos alegaram que tinham uma meta financeira a cumprir no dia.

Após o crime, a polícia foi acionada e conseguiu localizar três dos envolvidos. Parte dos bens roubados foram recuperados e devolvidos à família.

As investigações agora continuam para identificar o outro suspeito envolvido.