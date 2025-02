Familiares de idoso morto em atropelamento fazem protesto em Marabá, no Pará Manifestações ocorreram em frente ao Fórum e ao restaurante da família do responsável pelo acidente Cidade Alerta Pará|Do R7 12/02/2025 - 13h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h13 ) twitter

Familiares e amigos de Manoel, idoso que morreu atropelado em Marabá (PA), realizaram um protesto pedindo justiça. As manifestações aconteceram em frente ao Fórum da cidade e também em frente ao restaurante da família do responsável pelo atropelamento, como forma de pressionar as autoridades por uma resposta.