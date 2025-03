Familiares fazem protesto por morte de agricultor em Vitória do Xingu O crime, ainda sem suspeitos presos, gerou grande comoção e levantou questões sobre a luta por terras na região Cidade Alerta Pará|Do R7 12/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um mês do assassinato do agricultor Ednaldo Palheta, em Vitória do Xingu (PA), familiares e amigos se mobilizaram em um protesto pelas ruas da cidade, exigindo respostas das autoridades.

Ednaldo, conhecido como ‘Naldo Bucheiro’, foi morto a tiros em um possível conflito agrário, enquanto retornava para casa com seu filho. O crime, ainda sem suspeitos presos, gerou grande comoção e levantou questões sobre a luta por terras na região.

Durante o protesto, os manifestantes clamaram por justiça e segurança para os agricultores locais, que enfrentam ameaças constantes.

A situação destacou a urgência de ações do INCRA para regularização fundiária e apoio às famílias envolvidas em tragédias.