Filho é preso após dar socos no rosto da mãe no interior do Pará A agressão aconteceu porque a vítima se recusou a emprestar o celular para o suspeito, que seria viciado em jogos de azar online Cidade Alerta Pará|Do R7 04/09/2025 - 20h05 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem identificado como João Gustavo foi preso no interior do Pará após agredir a própria mãe com socos no rosto. A agressão aconteceu porque a vítima se recusou a emprestar o celular para o suspeito, que seria viciado em jogos de azar online. O agressor foi preso em flagrante. A mãe recebeu atendimento psicológico e passa bem.