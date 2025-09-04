Filho é preso após dar socos no rosto da mãe no interior do Pará
A agressão aconteceu porque a vítima se recusou a emprestar o celular para o suspeito, que seria viciado em jogos de azar online
Um homem identificado como João Gustavo foi preso no interior do Pará após agredir a própria mãe com socos no rosto. A agressão aconteceu porque a vítima se recusou a emprestar o celular para o suspeito, que seria viciado em jogos de azar online. O agressor foi preso em flagrante. A mãe recebeu atendimento psicológico e passa bem.