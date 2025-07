Foragido de Goiás é capturado durante torneio de pesca no interior do Pará O suspeito, Edvaldo, era procurado por homicídio qualificado Cidade Alerta Pará|Do R7 14/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h38 ) twitter

Um foragido da justiça de Goiás foi capturado durante um torneio de pesca em São Félix do Xingu, no Pará. O suspeito, Edvaldo, era procurado por homicídio qualificado. A prisão aconteceu após ele ser identificado por um policial militar que também estava no torneio. Edvaldo foi detido e será encaminhado para o sistema prisional de Goiás.