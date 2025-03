Fraudes no preço do açaí geram mobilização e vão parar na polícia, em Belém Comerciantes e consumidores exigem regulamentação para garantir preço justo e qualidade no mercado Cidade Alerta Pará|Do R7 26/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h38 ) twitter

A polêmica envolvendo fraudes no peso do açaí e os preços elevados devido à entressafra chegou à Polícia em Belém. Comerciantes e consumidores estão exigindo que o peso do fruto vendido seja regulamentado, para evitar abusos.

Valdinei Ribeiro, presidente da associação CEPAB, registrou um boletim de ocorrência contra práticas fraudulentas que prejudicam tanto os consumidores quanto os trabalhadores do setor.

A discussão destaca a necessidade de uma intervenção das autoridades, como a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) e a Prefeitura de Belém, para fiscalizar e regulamentar a comercialização do açaí, garantindo um preço justo, a qualidade do produto e melhores condições de trabalho para os envolvidos.