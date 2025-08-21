Funcionárias de mercado tentam passar compra de R$ 4 mil sem pagar e acabam presas
A fraude foi descoberta por meio das câmeras de segurança pela gerência, que acionou a polícia para efetuar o flagrante
Três pessoas foram presas, em Marabá (PA), por tentar aplicar um golpe em um supermercado. Duas funcionárias do local, incluindo uma operadora de caixa, passaram uma compra de mais de R$ 4 mil que seria levada sem pagar. As suspeitas foram auxiliadas por uma cliente. A fraude foi descoberta por meio das câmeras de segurança pela gerência, que acionou a polícia para efetuar o flagrante.