Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Funcionárias de mercado tentam passar compra de R$ 4 mil sem pagar e acabam presas

A fraude foi descoberta por meio das câmeras de segurança pela gerência, que acionou a polícia para efetuar o flagrante

Cidade Alerta Pará|Do R7

Três pessoas foram presas, em Marabá (PA), por tentar aplicar um golpe em um supermercado. Duas funcionárias do local, incluindo uma operadora de caixa, passaram uma compra de mais de R$ 4 mil que seria levada sem pagar. As suspeitas foram auxiliadas por uma cliente. A fraude foi descoberta por meio das câmeras de segurança pela gerência, que acionou a polícia para efetuar o flagrante.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.