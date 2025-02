Funcionários da empresa Ciclus são agredidos e feitos reféns por facção criminosa 22 colaboradores foram vítimas da ação criminosa que está sendo investigada pela Polícia Civil Cidade Alerta Pará|Do R7 26/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h25 ) twitter

No bairro do Aurá, em Ananindeua (PA), cerca de 22 funcionários da empresa Ciclus Amazônia foram agredidos e feitos reféns por integrantes de uma facção criminosa enquanto realizavam o tratamento de resíduos no lixão local.

Os trabalhadores, que prestam serviços de coleta e tratamento de resíduos, foram espancados e tiveram seus pertences roubados pelos criminosos. A suspeita é que a facção queira forçar a saída da empresa da região. A Polícia Civil investiga o caso, que gerou grande repercussão pela violência e intimidação.