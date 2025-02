Golpe afeta mais de 100 pessoas com pacotes falsos de viagem Vítimas, brasileiras e estrangeiras, compraram pacotes que incluíam passagens e hospedagem, mas foram enganadas Cidade Alerta Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h20 ) twitter

Mais de cem pessoas, incluindo brasileiros e estrangeiros, foram vítimas de um golpe relacionado à compra de pacotes de viagem. As vítimas adquiriram pacotes que prometiam passagens aéreas e hospedagem, mas descobriram que as passagens não foram emitidas.

O golpe causou prejuízos financeiros e emocionais e as vítimas estão buscando justiça. A polícia investiga o caso como estelionato, com relatos de pessoas afetadas tanto no Brasil quanto na Europa.

A suspeita, que oferecia pacotes a preços atrativos, ainda não foi formalmente indiciada. As autoridades orientam as vítimas a registrar boletim de ocorrência para fortalecer a denúncia.