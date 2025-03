Golpe do falso príncipe: mulher perde R$11 mil em estelionato emocional Homem manipulou vítima por sete meses, isolando-a e usando seu cartão de crédito para causar prejuízo Cidade Alerta Pará|Do R7 21/03/2025 - 14h44 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h44 ) twitter

O “golpe do falso príncipe” tem sido uma ameaça crescente para mulheres vulneráveis ao estelionato emocional. Em uma reportagem no Cidade Alerta, Daniele Monteiro relatou o caso de uma mulher madura, que foi enganada por um homem que a seduziu com promessas de casamento e apoio financeiro.

Durante sete meses, ele manipulou a vítima, isolando-a de amigos e familiares, até que, após ganhar sua confiança, utilizou seu cartão de crédito para causar um prejuízo de R$11 mil.

A vítima, que busca justiça e apoio psicológico, alerta outras mulheres sobre os sinais de manipulação emocional e violência patrimonial.