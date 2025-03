Homem acusado de triplo homicídio em Itaituba (PA) é encontrado na Bolívia Suspeito fugiu após ser preso e liberado, e agora será recambiado ao Brasil para enfrentar a justiça Cidade Alerta Pará|Do R7 19/03/2025 - 11h25 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h25 ) twitter

Um homem natural do Pará, acusado de ser o mandante de um triplo homicídio ocorrido em 2014 em Itaituba, foi encontrado na Bolívia.

As vítimas, sua companheira, a filha de nove anos e a secretária da casa, foram brutalmente assassinadas.

Após ser preso em 2016 e liberado em 2019, o suspeito fugiu e recomeçou sua vida no exterior.

A Polícia Civil do Pará informou que ele será recambiado ao Brasil para enfrentar a justiça. A atual esposa do suspeito, que desconhecia seu passado criminoso, colaborou com as investigações.