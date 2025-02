Homem armado é morto ao invadir apartamento de ex-companheira Policial militar, atual parceiro da vítima, agiu em legítima defesa durante a abordagem Cidade Alerta Pará|Do R7 24/01/2025 - 15h43 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h43 ) twitter

Um homem armado invadiu o apartamento da ex-companheira em um condomínio no bairro do Tapanã (PA) e acabou sendo morto pelo atual parceiro dela, que é policial militar. O policial reagiu em legítima defesa para proteger a mulher, que já possuía uma medida protetiva contra o ex.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.