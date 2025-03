Homem confessa assassinato de agente de saúde e participa da remoção do corpo, em caso brutal Cassiano Pereira confessou o crime e forneceu detalhes Cidade Alerta Pará|Do R7 26/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h39 ) twitter

Cassiano Pereira do Nascimento, de 40 anos, confessou o assassinato de Celso José Moraes de Oliveira, de 45, um agente de saúde, em um crime brutal.

Durante a investigação, Cassiano acompanhou a remoção do corpo e forneceu detalhes do crime, inicialmente alegando que foi forçado por outros criminosos a cometer o homicídio. No entanto, a polícia não encontrou evidências de outras pessoas envolvidas e as pegadas no local coincidiram com as de Cassiano.

O facão usado no crime foi descartado em um igarapé e o celular da vítima jogado em uma área de mata, mas ambos não foram recuperados.

Após a confissão de Cassiano e a ausência de outros cúmplices, a polícia considera o caso encerrado, destacando a frieza do assassino ao participar do resgate e detalhar o homicídio.