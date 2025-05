Homem é baleado enquanto curtia praia em Marabá (PA) A vítima, Josiel de Souza, foi atingida duas vezes no ombro e socorrida Cidade Alerta Pará|Do R7 26/05/2025 - 20h39 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma tentativa de homicídio foi registrada na Praia do Tucunaré, em Marabá (PA). A vítima, Josiel de Souza, foi baleada duas vezes no ombro. O incidente ocorreu no domingo (25) e o atirador ainda não foi identificado. Josiel, que responde por tráfico de drogas, foi socorrido pelo serviço de urgência. A polícia investiga se há ligação entre os fatos.