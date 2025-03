Homem é executado a tiros no Jurunas, no Pará, em crime ligado ao tráfico de drogas Carlos Natanco foi morto no ‘beco da maconha’ e polícia investiga relação com suas atividades criminosas Cidade Alerta Pará|Do R7 21/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h17 ) twitter

No bairro do Jurunas, no Pará, um homem conhecido como Carlos Natanco foi executado a tiros, em um crime que a polícia acredita estar ligado ao tráfico de drogas.

A comunidade está assustada com a violência, que ocorreu em um local conhecido como ‘beco da maconha’. A vítima tinha histórico de envolvimento com tráfico e a polícia investiga a conexão do assassinato com suas atividades criminosas.

A polícia científica está coletando evidências para entender a dinâmica do crime.