Homem é executado com mais de dez tiros no Icuí, em Ananindeua (PA) Alteredo do Rosário, de 49 anos, foi morto em um crime sem testemunhas ou câmeras para auxiliar nas investigações Cidade Alerta Pará|Do R7 28/03/2025 - 11h31 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alteredo do Rosário, de 49 anos, foi assassinado a tiros no conjunto Sabiá, no bairro Icuí, em Ananindeua, no Pará. O crime, que chocou a comunidade local, aconteceu com mais de dez disparos, a maioria deles na cabeça, o que indica uma execução premeditada.

Conhecido por arrombar comércios, Alteredo foi alvo de um assassinato misterioso e, até o momento, não há testemunhas ou câmeras de segurança para ajudar nas investigações.

A Polícia Militar cercou o local, mas o caso segue sem solução. A população está assustada com a violência crescente, enquanto a família da vítima lida com a dor da perda.