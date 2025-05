Homem é preso acusado de estuprar sobrinha de 15 anos Segundo familiares, o suspeito, Railson, de 22 anos, cometeu o crime após ameaçar a vítima com uma faca no pescoço Cidade Alerta Pará|Do R7 29/05/2025 - 20h42 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h42 ) twitter

Um homem foi preso em Santarém (PA) acusado de estuprar uma sobrinha de 15 anos na região do Lago Grande. Segundo familiares, o suspeito, Railson, de 22 anos, cometeu o crime após ameaçar a vítima com uma faca no pescoço. Em depoimento, Railson negou as acusações, alegando ser casado e pai de um filho pequeno.